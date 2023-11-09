أمين الفتوى يوجه رسالة لمن تدعي على أبنائها بالموت

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى رشا، مفاده أن أمها كانت تدعي على ابنها المدمن بالموت، وكانت تقول «هعمل ليلة لله لما يموت»، فما حكم ما كانت تفعله؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «الأمر هذا متكرر كثيرا، ورأينا هذا كثيرًا في دار الإفتاء، فقد مر علينا شباب كثُر كان أهلهم يدعون عليهم بسبب الإدمان، وكثرة المشاكل والإيذاء الذي يفعلونه بهم، وكان يعق أبيه وأمه، وأمه لم تسترح بعد مماته، وعندما سألنا أمه لما شعرتي بالراحة عند ممات ابنك، أجابت: «لأنه كان يمرض بسبب المخدرات، وكان يفعل المنكرات ويأخذ ذنوبًا».

واستكمل: «يجب على الشباب أن يدركوا مدى خطورة الإدمان وما يمكن أن يتعرضوا له»، ووجه رسالة للسيدة التي مات ابنها: «قومي بإطعام المساكين واحتسبي هذا في ميزان حسناته».