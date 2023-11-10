4 أطعمة يعتمد عليها أهل غزة للبقاء أحياء.. «راضيين برغيف عيش»

نقص في الوقود، انقطاع الكهرباء، دمار المباني، نقص الخبز والغذاء، تلك هي اللحظات الصعبة التي سببها الاحتلال الإسرئيلي في قطاع غزة، وجعل الأهالي يعيشون أوقاتًا مأساوية نتيجة القصف الذي يتعرضون له، ليبقى السؤال «هو الناس بتاكل إيه؟».

أنواع قليلة من الطعام يتناولها أهالي غزة في الحرب، منها الفاصوليا، ففي مخيمات خان يونس، كان النازحون يتراصون بجانب بعضهم البعض، كل منهم يمسك طبقًا ليأخذ نصيبه من الطعام الذي كان فاصولياء بيضاء، وهو ما وثقته عدسة، الصحفي محمد فايق، وكانت تسيطر عليهم حالة من الرضا والسعادة، والابتسامة.

الفول والعدس

لم يقتصر طعام أهالي غزة على تناول الفاصوليا فقط، لكن يتناولون أيضًا الفول لسد جوع أطفالهم بعد نقص الغذاء، ففي داخل مجمع الشفاء الطبي، كانت عائلة أبو محمود، تحضر الطعام للأشخاص، وكانوا يلتفون بجانب بعضهم البعض، وتسيطر عليهم حالة من الرضا والسعادة، على الرغم من الظروف الصعبة التي تعيشها غزة، كما كان أهالي غزة يتناولون العدس أيضًا.

خبز الصاج

خبز الصاج، من ضمن الحلول التي لجأت إليها أمهات غزة لسد جوع أطفالهن في الحرب، وتوفير قوت يومهم بعد تدمير الاحتلال الإسرائيلي، منافذ بيع الخبز، إذ يُحضر على صاج حديدية تشتعل النيران أسفلها، وهو عبارة عن دقيق وماء فقط.