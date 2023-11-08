استمرار تدفق مساعدات «حياة كريمة» إلى أهالي غزة (فيديو)

تستمر مؤسسة «حياة كريمة» في تقديم الدعم والمساعدات الإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عبر معبر رفح، ويأتي ذلك انطلاقا من الدور المحوري الذي تقوم به المبادرة الرئاسية في المجتمع المدني، فمنذ اليوم الأول لبداية العدوان، وتستمر المؤسسة في تجهيز وإسال المساعدات الإنسانية في توقيت قياسي.

مساعدات حياة كريمة الإغاثية لقطاع غزة

وتحرص مؤسسة حياة كريمة على تقديم المساعدات الإغاثية المختلفة، سواء على صعيد توفير الطعام والمواد الغذائية المختلفة، او توفير الدواء، أو حتى الملابس والبطاطين، يأتي ذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم ومساندة أهالي غزة.

جسر بري للمساعدات من القاهرة إلى معبر رفح

وبعد إعلان التحالف الوطني عن فتح جسر بري بين القاهرة ومعبر رفح، تستمر مبادرة حياة كريمة في إرسال الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية من القاهرة إلى معبر رفح بشكل يومي، وكذلك المؤسسات الخيرية الأخرى، أعضاء التحالف الوطني، ما يضمن تدفق مستمر للمساعدات للأهالي في القطاع.