مصر تكثف جهودها لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة

واصلت مصر جهودها لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، أمس، عن طريق القوافل التى تنظمها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتحالف الوطنى للعمل الأهلى، حيث استقبل مطار العريش الدولى بشمال سيناء طائرة كويتية تحمل مساعدات متنوعة، تمهيداً لنقلها إلى غزة، وقال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، إنّ الطائرة الكويتية تحمل على متنها 40 طناً من المواد الغذائية والطبية.

مطار العريش يستقبل 4 طائرات إماراتية وكويتية تحمل مساعدات.. و«الصحة العالمية» تنسق مع القاهرة لتوفير الأمان للفرق الطبية والمسعفين فى القطاع

وأضاف «زايد» أن الطائرة هى رقم 15 ضمن الجسر الجوى الكويتى لدعم الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة، كما استقبل المطار 3 طائرات تحمل مساعدات من دولة الإمارات العربية المتحدة، وأوصلت مصابين فلسطينيين من قطاع غزة إلى مستشفى العريش العام لتلقى العلاج اللازم، وقال محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصرى، عضو التحالف الوطنى، إن أداء «حياة كريمة» ومؤسسات التحالف، مثّل ملحمة جديدة تضاف لسجل إنجازات المجتمع المدنى المصرى، الذى أثبت خلال السنوات الأخيرة أنه كان على قدر المسئولية فى مواجهة التحديات المختلفة.

وأكد أنّ «حياة كريمة» لا تعمل فقط داخل مصر، لكن أيضاً على المستوى الإقليمى، وما تقوم به المؤسسة فى هذا الشأن، يأتى استكمالاً للجهود المبذولة فى تخفيف العبء عن المدنيين داخل قطاع غزة، الذين يتعرضون لجرائم حرب منذ السابع من أكتوبر حتى الآن، فى ظل تعنت كامل من سلطات الاحتلال الإسرائيلى بشأن السماح بدخول المساعدات اللازمة التى يحتاجها أهل غزة.

وأشاد بالجهود التى بُذلت وأدت إلى زيادة عدد الشاحنات التى تُرسل لقطاع غزة بشكل يومى، لافتاً إلى أن المساعدات التى استقبلها القطاع غير كافية فى ظل تصاعد الاحتياجات واستمرار جيش الاحتلال الإسرائيلى فى انتهاك حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق فى الحياة بشكل يومى، وسط تخاذل المجتمع الدولى الذى لم يستطع إجبار سلطات الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولى الإنسانى والمعاهدات الدولية، سواء جينيف أو أوسلو واستمرارها فى ضرب قواعد القانون الدولى عرض الحائط.

وبحث الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خلال اجتماعه، أمس، مع الدكتور تيادروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، سبل التعاون فى تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، على خلفية الأحداث فى قطاع غزة، وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزير بحث مع مدير عام منظمة الصحة العالمية تداعيات الأزمة الإنسانية فى غزة، والخطط المقترحة لتوسيع نطاق المساعدات لإنقاذ حياة المدنيين فى القطاع، مضيفاً أن الجانبين توافقا على حتمية توفير الأمان للفرق الطبية وأطقم الإسعاف لأداء مهمتهم الإنسانية على الوجه الأكمل.

وأكد «عبدالغفار»، استمرار استقبال الأشقاء الفلسطينيين المصابين فى أحداث غزة، لافتاً إلى توقيع الكشف الطبى على الحالات، وتشخيصها تشخيصاً دقيقاً، وأن جميع الحالات تتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية الموجودة بمعبر رفح أو داخل المستشفيات، كما قام أطباء الحجر الصحى فى المعبر بتوقيع الكشف الطبى على رعايا الدول الأجنبية وتطعيمهم الأطفال بلقاحات شلل الأطفال والحصبة والنكاف. وأوضح «عبدالغفار» أن الطواقم الطبية بوزارة الصحة تواصل التنسيق مع الجهات المعنية لاستقبال المصابين، وتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم، مشيراً إلى متابعة وزير الصحة والسكان المستمرة لمستجدات الموقف أولاً بأول، من خلال غرفة إدارة الأزمة بالوزارة، فى إطار تنفيذ الخطة المعدة للتعامل مع تداعيات الأحداث فى قطاع غزة، التى تتضمن تجهيز مستشفيات الإحالة، وتوافر الطواقم الطبية المدربة، بالإضافة لاستدامة توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم.

من جانبه، أشار «أدهانوم» إلى أن منظمة الصحة العالمية قدمت 14 شاحنة من المساعدات لأهالى غزة بالتنسيق مع الحكومة المصرية، مؤكداً استمرار المنظمة فى التنسيق مع مصر لتوصيل الإمدادات الطبية وتحسين التنسيق الإنسانى وتعزيز المرافق الصحية المكتظة داخل غزة، مع استمرار حالة التأهب لمواجهة الطوارئ الصحية فى البلدان المجاورة.