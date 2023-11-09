خريطة زراعة القمح في محافظات مصر.. زيادة 225 ألف فدان

أكد الدكتور هاني البرهاني، أستاذ متفرغ بقسم بحوث القمح، بمحطة بحوث سخا، في محافظة كفر الشيخ، والتي تعد أحد أهم المراكز البحثية في مصر والشرق الأوسط، أن خريطة زراعة القمح في مصر، تشمل محافظات الوجه البحري، ومنها «الإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، وكفر الشيخ، ودمياط، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والشرقية، والقليوبية»، كما تشمل محافظات الوجه القبلي «أسيوط، وسوهاج ، والفيوم، وقنا، والمنيا، وبني سويف، والوادي الجديد»، كما تزرع بعض المحافظات القمح بمساحات بسيطة منها «الأقصر ، وأسوان، وجنوب سيناء، وشمال سيناء».

مساحات القمح في محافظات مصر 2023

وأوضح «البرهاني»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المستهدف من المنزرع من القمح في محافظات مصر خلال عام 2023، حسبما جاء في بيان وزارة الزراعة، نحو 8 ملايين و800 ألف فدان بزيادة عن العام الماضي بنحو 225 ألف فدان قمح، لافتا إلى أن محافظات «كفر الشيخ، والبحيرة، والشرقية ، والدقهلية، والغربية، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، المنيا، وبني سويف، والفيوم» تبلغ مساحة المنزرع بها نحو 60%، من المساحة السابق ذكرها.

إنتاجية فدان القمح الفائقة والأصناف

وأشار إلى أن مراكز البحوث الزراعية توصلت لإنتاج تقاوي فائقة الإنتاجية، وتنتج ما بين 25 إلى 30 أردب قمح، ومنها صنف تقاوي جيزة 171، ومصر 3، وسدس 14، وجيزة 95، موضحا أن القمح من المحاصيل الهامة والاستراتيجية في مصر.