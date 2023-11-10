«السكة الحديد» عن مزايا تطوير نظم الإشارات: تقليل فترات التقاطر وزيادة الرحلات

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مزايا تطوير نظم الإشارات، موضحة في تقرير لها، أن أعمال تطوير المنظومة لا تزال مستمرة، كتطوير نظم الإشارات بأحدث الأنظمة العالمية لزيادة عوامل السلامة والأمان وتقليل فترات التقاطر وزيادة عدد الرحلات، فضلاً عن زيادة طرق الحصول على تذاكر السفر بالقطارات تيسيراً على جمهور الركاب سواء شبابيك التذاكر أو «أون لاين» وبعض النقابات والنوادي وماكينات الدفع الإلكترونية.

تحديث أسطول الوحدات المتحركة

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن أعمال التطوير تشمل تحديث أسطول الوحدات المتحركة «جرارات – عربات» لتقليل الازدحام والقضاء على الأعطال وراحة جمهور الركاب، لافتة إلى إنشاء خطوط جديدة للسكة الحديد ضمن الممرات اللوجيستية بتكلفة تقديرية 70 مليار جنية، لربط المواني الجافة والمناطق اللوجيستية.

وأوضحت أن أهم هذه الخطوط هي:

- خط النقل اللوجيستي «القاهرة - الإسكندرية» «بشتيل – الاتحاد – إيتاي البارود – القباري».

- إنشاء خطي «المناشي - 6 أكتوبر – كفر داود - السادات».

- خط «الفردان - القنطرة شرق - شرق بورسعيد - العريش - طابا».

وأشارت إلى أنه تقرر تشغيل قطار رقم 1191 «القاهرة - طنطا» بتركيب 6 عربات مكيفة على أن يقوم من محطة القاهرة الساعة 03:50 عصراً ويصل محطة طنطا الساعة 06:30 مساء، اعتبارًا من اليوم الجمعة.