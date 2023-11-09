مجلس آباء ومُعلمي كفر الشيخ يناقش تنفيذ مجموعة من المؤتمرات لتحديد دور الأمناء

ناقش مجلس الأمناء والآباء والمُعلمين بمحافظة كفر الشيخ، في اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور طارق عمارة، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمُعلمين بالمحافظة، نائب رئيس المجلس الأعلى للأمناء على مستوى الجمهورية، تنفيذ مجموعة مؤتمرات لمجالس الأمناء بالإدارات التعليمية يحضرها أعضاء مجالس الأمناء بالمدارس والإدارات، تحت عنوان «دور مجالس الأمناء والآباء والمُعلمين في المشاركة المجتمعية بالقضايا الوطنية».

جاء ذلك بحضور محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وأمانة سر أمين الغفلول، الموجه العام للتربية الاجتماعية.

سد العجز في مُعلمي الحصة وفق الإمكانيات المادية المتاحة

كما تناول المجلس، خطة المديرية للعام الدراسي الحالي، وسد العجز في مُعلمي الحصة وفق الإمكانيات المادية المتاحة، والمُعلمين الذين تم تعيينهم ضمن الـ30 ألف مُعلم، تطرق المجلس أيضاً للقيادات الجديدة ضمن مشروع الـ1000 قائد، لتسكينهم الأسبوع المقبل، عقب انتهاء مدة تدريبهم على القوانين والقرارات الوزارية واللوائح المنظمة للعمل.

تكريم أوائل الشهادات العامة

ووافق المجلس على تكريم الطالب محمد وليد صفر، الفائز بالمركز الثاني على مستوى الوطن العربي في مسابقة تحدي القراءة العربي، وتكريم أوائل الشهادات العامة، واستكمال دور اللجنة المشكلة للإعداد للحفل، موجهاً الشكر لوكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ على ما تبذله المديرية في صالح العملية التعليمية.