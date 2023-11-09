ختام برنامج «استعد للمستقبل» بمديرية شباب كفر الشيخ بحضور 50 شابا وفتاة

اختتم اتحاد شباب كفر الشيخ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، البرنامج التدريبي «استعد للمستقبل» لتثقيف وتأهيل الشباب الذي عُقد بقاعة التعليم المدني بالمديرية على مدار الثلاثة أيام الماضية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

ختام برنامج «استعد للمستقبل» بشباب كفر الشيخ

ومن جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ اللقاء الختامي للتدريب حاضر فيه محمد المعداوي، رئيس الاتحاد، والدكتور طارق عمارة، عميد معهد الخدمة الاجتماعية، كما حاضر بالبرنامج التدريبى على مدار أيامه الماضية يسري أبو شعيشع، ومحمد شنح، وأحمد الفقي، مؤكداً دعم ومساندة المديرية للكيانات الشبابية لأداء دورها في العمل العام والمشاركة الفعالة في خدمة المجتمع، وتذليل أي عقبات تواجه الكيانات الشبابية وفق أطر القوانين واللوائح المنظمة لعمل الهيئات الشبابية والرياضية.

تقديم مقدمة تعريفية عن اتحاد شباب كفر الشيخ

وقدم المدربين على مدار أيام التدريب مقدمة تعريفية عن اتحاد شباب كفر الشيخ، وتاريخ نشأته والهدف من إنشائه والفعاليات التي شارك فيها على مدار الفترة السابقة، وتعريف الحضور بالعمل التطوعي، وأهميته، وتأثيره على الفرد والمجتمع، وفي الختام فتح باب الحوار مع الشباب لمناقشة مقترحاتهم والاستماع إلى آرائهم والرد على كافة استفساراتهم.