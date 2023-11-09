محافظ كفر الشيخ يشهد ختام فعاليات برنامج «المرأة تقود»

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، ختام فعاليات وتسليم شهادات برنامج «المرأة تقود»، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل المرأة للقيادة، والذى استمر على مدار ثلاثة أسابيع بـ15 يوم تدريبى، لتدريب 100 سيدة من أبناء كفر الشيخ، وتأهيلهم للقيادة، وذلك بمركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتورة ريهام باهي، وسامر النجار، ممثلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، وكريم السماحى، مدير مركز استدامة للتدريب والتطوير، وعدد من القيادات التنفيذية.

برنامج «المرأة تقود» يعتمد على تطبيق منهجية التدريب

وأكد المحافظ، أنّ برنامج «المرأة تقود» يعتمد على تطبيق منهجية التدريب التى تقوم على التعلم التفاعلى الذى يشمل إلقاء المحاضرات وورش عمل، لتأهيل السيدات للقيادة، من أجل منحها فرص حقيقة للمشاركة والتأثير فى المناصب والمواقع التنفيذية، ونقل الخبرات وخلق صف ثانى وثالث للقيادة وإتاحة فرص التعلم المختلفة، مما ينعكس على تربية النشء والأجيال القادمة على القيم والمبادئ وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن.

واستمع محافظ كفر الشيخ إلى العديد من المتدربات، وتعرف على مدى استفادتهم من البرنامج ومدى تحقيق قيمتة فى نقل ما تم التدريب عليه والمهارات التى تعلموها والخبرات التى اكتسبوها إلى الزملاء فى العمل والمجتمع، وتعرف على بعض النماذج وما قدمته فى مجال عملها لتحسين بيئة وتطوير أداء العمل بما يُحقق الاستثمار فى الكادر البشرى ومن ثم التأثير إيجاباً فى المجتمع وتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والريادة فى مختلف المجالات تنفيذاً لرؤية الدولة والقيادة السياسية فى بناء الإنسان والشخصية المصرية التى تقوم على أسس البناء العلمى والمعرفى والثقافى للإنسان وتعزيز قيم الولاء والإنتماء والعطاء للوطن.

تأهيل العاملين وصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم

كما أشاد المحافظ، بالتعاون والدور الوطنى البناء والهام الذى تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في تأهيل العاملين وصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم ورفع مستواهم العلمى والمعرفى والمهنى بمختلف التخصصات، بهدف تنفيذ استراتيجية الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لبناء الإنسان المصرى، قائلاً: «الأكاديمية الوطنية للتدريب قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية، وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، وكان لمحافظة كفر الشيخ النصيب الأكبر في تنفيذ العديد من البرامج التدريبية للعاملين والتنفيذيين كأهم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق توجيهات القيادة السياسية، والسياسة العامة التى تنتهجها الدولة في تطوير الجهاز الإداري وتنمية قدرات ومهارات العاملين في جميع القطاعات والتخصصات».

ومن جانبه، أوضح عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، أنّه تم إطلاق برنامج «المرأة تقود» لتأهيل وتدريب السيدات ليكونوا قادرين على القيادة، وتحسين أدائها في العمل، وتنمية القدرات والمهارات الشخصية والمهنية التي تؤهل المرأة للقيادة، بمختلف الجهات سواء الحكومية أوالخاصة؛ وفقًا لرؤية الدولة فى تنمية وتمكين المرأة، ويأتى متسقًا مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، حيث يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المرأة والاستثمار فى تدريبها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية؛ لافتاً، أنّ البرنامج استمر على مدار 15 يوم تدريبى بـ3 أسابيع فى الفترة من 22 أكتوبر حتى 9 نوفمبر، بمركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة، مقدماً خالص الشكر للقائمين على البرنامج.

البرنامج للسيدات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 22 و50 عامًا

وأضاف «البشبيشى»، أنّ برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية» هو ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات والمنح التدريبية التي يتم توجيهها للمرأة بمختلف الفئات، ويستهدف هذا البرنامج على وجه الخصوص للسيدات في المحافظات المصرية واللاتي تتراوح أعمارهن بين 22 و50 عامًا، ويتم القبول في البرنامج، من خلال التقديم والتسجيل إلكترونيًا، على منصة الأكاديمية الوطنية للتدريب، وإجراء اختيار المتقدمين المتوافقين مع شروط التقديم، وإجراء واجتياز المقابلة شخصية، وإرسال بريد إلكتروني للمتقدمين عند القبول.

جدير بالذكر؛ أنّ برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية»هو أحد المنح الممولة التي تُقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرات ومعارف ومهارات المرأة التي تضمن لها مكان وفرصة في سوق العمل لتأمين رفاهيتها الاقتصادية وتٌمَكِنها من قابلية إعادة التوظف في الأسواق ذات الطبيعة المتغيرة بشكل مستمر.