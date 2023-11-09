حملة المرشح الرئاسي فريد زهران: لدينا حلول بديلة وحقيقية

أكدت أميرة صابر عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن الحملة تؤكد قوة مرشحها في إيجاد حلول بديلة وحقيقية، قائلة :«لدينا حلول بديلة حقيقية وهدفنا معركة جادة فيجب على الجميع بضرورة قراءة برنامج الحزب حيث يتضمن حلول اقتصادية، وأولها تخارج الدولة بشكل حقيقي من الاقتصاد والوصول لفرص استثمار جادة».

الوضع الاقتصادي

وقالت أميرة صابر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على قناة on، إن الوضع الاقتصادي له علاقة بالوضع السياسي، لافتة إلى أن الحركة المدنية لا تقف وراء فريد زهران في ظل الاختلاف الأيدولوجي والفكري.

انفتاح سياسي

وأشارت إلى أن مريم عادل مسؤول المحور السياسي في حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، وهي من أكثر شباب الحزب ثقافة، حيث إنها خريجة الجامعة الأمريكية، وتملك قدرا من الثقافة والاطلاع والرؤية الثقافية، حيث تستحق التمكين في المنصات المختلفة.

وواصلت: «لو كان فيه انفتاح سياسي حقيقي حدث من فترة أطول، قبل الحوار الوطني بفترة، ما وصلنا لهذه الأزمة الاقتصادية، ولو تم أخذ أطروحات المعارضة المصرية بشكل جاد ما وصلنا لما وصلنا له».