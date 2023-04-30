النائبة أميرة صابر: «المحليات» مهمة جدا بالنسبة للمواطنين

قالت النائبة أميرة صابر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن أهمية المحليات بالنسبة للمواطن، تكمن في كونها الخطط الاقتصادية والتنموية في الشارع الذي يعيش فيه، الكاشفة لملفي الحوكمة والشفافية في أي بلد.

القدرات الفعلية للانتخابات المحلية

أضافت «صابر»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي والصحفي أحمد الطاهري، أنه عند الحديث عن القدرات الفعلية لخوض انتخابات ضخمة مثل انتخابات المحليات، يطرح سؤالا هل نملك كل عناصر الكوادر البشرية التي جرى بناؤها سياسيا بشكل سليم لتستطيع أن تأخذ على عاتقها المحليات في الفترة المقبلة؟، هناك أشياء بالفعل جرت، لكن أشياء أخرى يجب الحديث في أولوياتها.

قضية تمويل الأحزاب مهمة للغاية

وتابعت: «المحور السياسي في البداية كان يتكون من 3 لجان، لكن ارتقى إلى أن حقوق الإنسان ملف مهم نحتاج لتخصيص لجنة وحده، والانتخابات الحزبية والمشاركة السياسية احتاجنا في فصل الأحزاب في لجنة لأن الدمج وقضية تمويل الأحزاب مهمة جدا ومطروحة الفضاء ولم نصل لشكل واضح للأولويات المتفق عليها في هذا الصدد».