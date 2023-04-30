أميرة صابر: صناعة القرار بالمحليات تحتاج إلى كوادر شابة مدربة

قالت النائبة أميرة صابر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المحور السياسي متشابك للغاية، كل لجنة به في الحوار الوطني، مؤثرة بشكل مباشر في اللجان الأخرى، ولا يمكن الحديث عن إصلاح الأحزاب دون الحديث بشكل مباشر، عن شكل الانتخابات ودور الأحزاب في تشكيل الحياة النيابية في مصر، مشيرة إلى أن صناعة القرار بالمحليات تحتاج إلى كوادر شابة مدربة جيدا.

تمثيل المجتمع بشكل أفضل

وأضافت «صابر»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي والصحفي أحمد الطاهري، أن أمامنا الكثير حتى تكون المكونات الحقيقية لهذا المجتمع ممثلة بشكل أفضل، وذلك يحتاج لبناء سياسي حقيقي وسليم.

صناعة القرار على مستوى المحليات

وأشارت إلى أن صناعة القرار على مستوى المحليات تحتاج إلى كوادر شابة مدربة جيدا، وهناك مساحة فارغة لم تملأ بعدا لممارسة سياسية صحية وسليمة، ستبقى القوى الإرهابية وقوى الشر حاضرة، لأن هذا الفراغ لا بد من أن يملأ بشكل صحيح وبنية صحية سليمة، والحوار الوطني لبنة أساسية بها.