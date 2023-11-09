محافظ كفر الشيخ يشارك في المؤتمر الوطني للمشروعات الخضراء الذكية

شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، في فعاليات المؤتمر الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية، اليوم.

رئيس الوزراء يستمع لشرح مشروعات كفر الشيخ

واستمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إلى شرح مفصل من أصحاب المشروعات المعروضة داخل الجناح المخصص لمحافظة كفر الشيخ، حول مكونات هذه المشروعات، والمستهدفات من تنفيذ تلك المشروعات، وتأثيرها على البيئة بوجه عام، والبيئة المحيطة بها بوجه خاص.

مشاركة محافظة كفر الشيخ بـ18 مشروعاً

وقال المحافظ، أنّ محافظة كفر الشيخ شاركت بـ18 مشروعاً في المؤتمر، تضمنت مشروعات «كبيرة - متوسطة - صغيرة - شركات ناشئة - غير هادفه للربح» بالإضافة إلي مشروعات تنمية للمرأة، وهي:

- مشروع روبوت ذاتى الحركة للتخلص من العشب الضار باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى والرؤية باستخدام الحاسب.

- مشروع إنتاج الكهرباء والسماد العضوى من مصادر آمنة ومتجددة.

- مشروع التخلص إنتاج مواد نانو سيليكون واستخدامه فى تصنيع الليد LED.

- مشروع BIONIM البلاستيك الحيوي.مشروع نقل البيانات وتأمينها عن طريق الضوء باستخدام تقنية LiFi.

- مشروع الاستفادة من الخامات البيئية المستهلكة وتقنيات النسيج الإلكترونى فى تنفيذ مجموعة من الملابس النسائية ومكملاتها المسايرة للموضة طبقاً لرؤية مصر 2030.

السعي نحو تحسين نوعية الحياة

وأشاد محافظ كفر الشيخ بجهود الدولة في السعي نحو تحسين نوعية الحياة للوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام، لافتاً أنّ تلك المبادرة تستكمل بها الدولة سلسلة إنجازاتها بكافة المجالات والقطاعات، برؤية وإرادة صلبة تتواكب مع الجهود المبذولة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما أشاد المحافظ، بأصحاب المشروعات الفائزة تقديراً لإسهاماتهم المثمرة وجهودهم المبذولة في نجاح المبادرة وتعظيم دور الدولة فى التعامل مع البُعد البيئى وتغيرات المناخ.