إطلاق نار على مدرستين يهوديتين في مونتريال بكندا

كشفت الشرطة في كندا، عن وقوع إطلاق نار على مدرستين يهوديتين بمدينة مونتريال في حادثة ندد بها رئيس الوزراء، جاستين ترودو.

العثور على آثار الرصاص

وأشارت الشرطة، إلى العثور على آثار للرصاص على باب المؤسستين التعليميتين اليهوديتين في مونتريال صباح الخميس، مشيرة الى أن إطلاق النار وقع خلال الليل حين كان المبنيان خاليين، وبالتالي لم يسجل وقوع أي إصابة بشرية.

وعلق ترودو: «أريد أن أكون شديد الوضوح، ندين هذا العنف المعادي للسامية بأشد العبارات، وذلك بعدما تحدث عن تزايد مرعب في معاداة السامية والإسلاموفوبيا على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس».

الوضع في قطاع غزة

وبدأ في 7 أكتوبر الماضي الاحتلال الإسرائيلي هجوما غشيما على قطاع غزة أدى إلى استشهاد أكثر من 10 آلاف فلسطيني أكثر من نصفهم ينتمي لفئات الأطفال والسيدات والمسنين.