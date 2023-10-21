طرد رئيس وزراء كندا من مسجد شهير بتورنتو بسبب دعمه إسرائيل

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا عبر موقع التغريدات القصيرة «إكس» مقاطع مصورة توضح طرد رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، من أحد المساجد الشهيرة بسبب اتهامه بدعم إسرائيل.

طرد رئيس وزراء كندا بسبب دعم إسرائيل

وظهر رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، في موقف عصيب خلال زيارته لأحد مساجد تورنتو، حيث كان يقف بجانب إمام المسجد قبل أن يتم طرده من قبل المصلين بسبب دعمه لإسرائيل.

وطالبت جماهير المصلين في المسجد بطرد رئيس وزراء كندا ترودو، بسبب دعم إسرائيل، وفق ما نشرت صحيفة The Toronto Sun الكندية، موضحة أن جاستن، تعرض لرفض شديد وهو يواجه الحشد الغاضب بسبب رده على الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

زيارة رئيس وزراء كندا لمسجد شهير

ووفق المعلن من الصحيفة الكندية فإن حضور جاستن للمسجد، أمس الجمعة، في منطقة Etobicoke لم يكن معلنا لوسائل الإعلام بشكل مسبق، حتى ظهرت مقاطع الفيديو التي تظهر طرد رئيس وزراء كندا بسبب دعمه إسرائيل.

لكن رئيس الوزراء الكندي فؤجي بالحشد الغاضب الذي ردد عبارات «عار عليك» قبل أن يتم طرده وإخباره أنه غير مرحب به.