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خبير استراتيجي أمريكي: أوضاع غزة أولوية ثانية لواشنطن

كتب:

محمد أيمن سالم
11:40 م | الخميس 09 نوفمبر 2023
غزة - أرشيفية

غزة - أرشيفية

قال كالفين دارك خبير استراتيجي أمريكي، إن العمل على إقرار هدنة في غزة يظهر أن الولايات المتحدة وكثيرين حول العالم يدركون أن الوضع الإنساني هناك أصبح أزمة كبيرة.

الأزمة الإنسانية

وأضاف دارك، في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية: «الولايات المتحدة تحاول إظهار أنها تقوم بعمل اتفاقات مع إسرائيل لحل الأزمة الإنسانية وهذا ما قد استطاعت واشنطن إقناع إسرائيل به، ولكن من الناحية العملية، فإن هدنة الأربع ساعات أصبحت رسمية أكثر، ولا أعلم ماهية الخطوات القادمة لكنها خطوة في الاتجاه الصحيح».

اجتياح غزة بريا

وتابع الخبير الاستراتيجي الأمريكي: «عندما يتعلق الأمر بالسياسة الأمريكية وما تفعله من أجل إسرائيل، فإن أولويتها هو أن تستطيع إسرائيل الدفاع عن نفسها، والأولوية الثانية بالنسبة إليها الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وما يحاول بلينكن توضيحه هو أن إسرائيل أثناء محاولاتها للتقدم يجب أن تضع في ذهنها الأزمة الإنسانية في غزة، ولا أصدق إمكانية حدوث شيء جاد فيما يتعلق بالأزمة الإنسانية لأن الأولوية الأولى لإسرائيل هي الدفاع عن نفسها».

 

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بقلم محمد أيمن سالم