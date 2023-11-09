«القاهرة الإخبارية»: تجهيز 30 شاحنة مساعدات جديدة تمهيدا لدخولها إلى غزة

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، تواصل استقبال المصابين من قطاع غزة بالمستشفيات المصرية، مشيرًا إلى تجهيز 30 شاحنة مساعدات جديدة تمهيدًا لدخولها لقطاع غزة، بالإضافة إلى وجود انتشار مكثف لسيارات الإسعاف المصرية أمام معبر رفح.

استمرار فترات توقف القتال اليومية

قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إنّ البيت الأبيض يريد أن تستمر فترات توقف القتال اليومية في غزة، وأنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي، ستبدأ من اليوم، في وقف إطلاق النار لمدة 4 ساعات يوميًا في شمال غزة.

وأضاف أنه يجب زيادة عدد الشاحنات التي تتجه إلى قطاع غزة في وقت قريب، متابعًا: «نعتقد أنّ فترات التوقف في القتال، خطوة في الاتجاه الصحيح».