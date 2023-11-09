مراسل «القاهرة الإخبارية»: غزة عاشت ليلة صعبة وقصف إسرائيلي عنيف

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من خان يونس، إنّ قطاع غزة شهد الليلة الماضيو وفي ساعات الصباح الأول، غارات إسرائيلية عنيفة لم تتوقف على أحياء شمال غزة وغزة، استهدفت المساجد والشوارع والطرقات والمنازل.

وأضاف جبر خلال مداخلة للقناة، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت من القصف العنيف، مسح أحياء قطاع غزة من الخارطة وتهجير السكان، موضحا أنّ مخيم الشاطئ وحي النصر كانا الأكثر تعرضا للقصف من الأحزمة النارية المكثفة في المنطقة، بمشاركة الزوارق البحرية الإسرائيلية التي كانت تطلق قذائفها بكثافة، ما تسبب في دمار واسع للمنطقة المستهدفة.

وتابع: «حي الزيتون والشجاعية تعرضا لأحزمة نارية قوية بالمنطقة، وكذلك محيط مستشفى الشفاء والقدس والإندونيسي في الشمال والتي تعرضت لعدد من الأحزمة النارية القوية، ما أدى إلى أضرار قوية بها».