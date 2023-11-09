جامعة دمياط تكشف موعد بدء دراسة الطفل المعجزة بكلية العلوم

أعلن الدكتور حمدان ربيع، رئيس جامعة دمياط، موعد قبول الطفل المعجزة يحيى عبدالناصر، بكلية العلوم جامعة دمياط، جاء ذلك بعد قرار مجلس الوزراء وتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنقل الطالب من الصف السادس الابتدائي إلى كلية العلوم.

موعد بدء دراسة الطفل المعجزة في كلية علوم دمياط

وأوضح رئيس جامعة دمياط أن الطالب المعجزة يمكنه الانضمام إلى كلية العلوم بداية من الغد لكن الجامعة تنتظر إجراء معادلة، مع تقنين قبول الطالب بكلية العلوم، موضحا أن ذلك يتم من خلال اجتماع بين وزارة التعليم التعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم.

وأشار «ربيع» إلى أن هذه تعد المرة الأولى التي يتم فيها قبول طالب من الابتدائي إلى الجامعة فوري دون إكمال باقي مراحل الدراسة، مشيرا إلى أن الجامعة محظوظة بكونها أول جامعة مصرية يتم تطبيق هذا الأمر بها.

ذكاء الطفل المعجزة في دمياط

وذكر رئيس جامعة دمياط أن كلية العلوم الدراسة بها بنظام الساعات المعتمدة، وهذا ما يعطي إمكانية للطالب بالقبول في أي وقت مع ترحيل الساعات التي يتم تدريسها إلى الفصل الصيفي، مشيرا إلى أن الطالب لا يحتاج إلى تأهيل، وهذا ما تم إثباته من خلال لجنة كلية العلوم التي اختارت الطالب وأثبت أن لديه مستوى ذكاء عالٍ.