15 مقعدا متاحا في كلية علوم الحاسب بجامعة المنصورة الجديدة.. اعرف التفاصيل

أعلنت جامعة المنصورة الجديدة وجود 15 مقعدا متاحا في كلية علوم الحاسب، مشيرة إلى استكمال القبول على المقاعد المحدودة في بعض الكليات بالقبول المباشر داخل الجامعة، وفقا للحدود الدنيا النهائية، علما بأن القبول سيتم بناء على أسبقية استكمال وتسليم الأوراق ودفع الرسوم المقررة.

ووفقا للموقع الرسمي بجامعة المنصورة الجديدة، فإن الجامعة تستقبل الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية علوم الحاسب بنسبة 64%، من الذين ظهرت نتائجهم بعد غلق باب القبول الشهادات المعادلة ولم يتمكنوا من التقدم سابقا، وفي حال رغبة الطالب يتوجه إلى مقر الجامعة للتقديم، والقبول يتم بأسبقية التواجد دون وجود أي وساطات، من الساعه 9:00 صباحا حتى الساعة 3:00 مساء وحتى استكمال الأعداد المطلوبة.

إجراءات الالتحاق بكلية علوم الحاسب جامعة المنصورة الجديدة

وكشفت جامعة المنصورة الجديدة، أنه في ضوء عدم تقدم بعض الطلاب وإتاحة بعض الأماكن الشاغرة، فإنه يتم قبول الطلاب المرشحين لكلية علوم الحاسب كالآتي:

- إدخال إسم الطالب

- الرقم القومي

- نوع الشهادة

- المجموع

- الشعبة

- سنة الحصول على الثانوية

المستندات المطلوبة للتقديم بكلية علوم الحاسب بالمنصورة الجديدة

وتتمثل المستندات المطلوب تقديمها لاستكمال إجراءات قيد الطالب بالجامعة فيما يلي:

- أصل شهادة الثانوية العامة، وصورة من الشهادة.

- 8 صور شخصية 6*4.

- حافظة بلاستيك بكبسولة.

- طلاب الشهادة المعادلة العربية أو الأجنبية مطلوب شهادة كاملة ومعتمدة وموثقة من الخارجية المصرية من داخل مصر.

- عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومي للطالب، وبطاقة رقم قومي ولي الأمر للأب أو الأم.

- نموذج 2 جند للطلاب الذكور.

- بطاقة عسكرية 6 جند أو 7 جند مختومة من مكتب التجنيد من القسم التابع له الطالب.

- أصل إيصال السداد والكشف الطبي سيحدد لاحقا.

المصاريف الدراسية المقررة بكلية علوم الحاسب بالمنصورة الجديدة

وتبلغ مصاريف كلية علوم الحاسب جامعة المنصورة الجديدة 69 ألف جنيه فقط، ويتم سداد المصروفات على قسطين، ويتم السداد على حساب جامعة المنصورة الجديدة بالبنك الأهلي المصري.