نتيجة تنسيق كلية الطب جامعة دمياط 2022.. لطلاب شعبة علمي علوم
كتب:
عبده عبد الباري
08:28 م | الأربعاء 17 أغسطس 2022
جامعة دمياط
أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للكليات والمعاهد المختلفة، وجاء تنسيق كلية الطب جامعة دمياط 2022، من بين كليات تلك المرحلة بحد أدنى 386 درجة لطلاب شعبة علمي علوم.
تنسيق كلية الطب جامعة دمياط لعام 2022
وطبقاً لما جاء في التنسيق الخاص بالمرحلة الأولى للجامعات والمعاهد، الذي أعلنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جاء الحد الأدنى للقبول في كلية الطب جامعة دمياط، عند مستوى 386 درجة، من إجمالى 410 درجات، مجموع الدرجات النهائية لطلاب شعبة العلوم.
الحدود الدنيا للقبول بتنسيق جامعة دمياط
وجاءت الحدود الدنيا للقبول بتنسيق بجامعة دمياط للعام الدراسي 2022/2023، للشُعبتين العلمية «علوم - رياضة» على النحو التالي:
كلية الطب 386 درجة
كلية الهندسة 362 درجة
كلية الحاسبات والمعلومات «رياضة» 342 درجة
وجاءت الحدود الدنيا للمجموعة الأدبية على النحو التالي:
كلية الآثار 326 درجة
كلية الحقوق 296 درجة
كلية التجارة 292 درجة
كلية التربية «طفولة» رياض أطفال 283 درجة
كلية التربية 273 درجة
كلية الآداب 271 درجة
كلية التجارة انتساب موجه 271 درجة.