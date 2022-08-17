نتيجة تنسيق كلية الطب جامعة دمياط 2022.. لطلاب شعبة علمي علوم

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للكليات والمعاهد المختلفة، وجاء تنسيق كلية الطب جامعة دمياط 2022، من بين كليات تلك المرحلة بحد أدنى 386 درجة لطلاب شعبة علمي علوم.

تنسيق كلية الطب جامعة دمياط لعام 2022

وطبقاً لما جاء في التنسيق الخاص بالمرحلة الأولى للجامعات والمعاهد، الذي أعلنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جاء الحد الأدنى للقبول في كلية الطب جامعة دمياط، عند مستوى 386 درجة، من إجمالى 410 درجات، مجموع الدرجات النهائية لطلاب شعبة العلوم.

الحدود الدنيا للقبول بتنسيق جامعة دمياط

وجاءت الحدود الدنيا للقبول بتنسيق بجامعة دمياط للعام الدراسي 2022/2023، للشُعبتين العلمية «علوم - رياضة» على النحو التالي:

كلية الطب 386 درجة

كلية الهندسة 362 درجة

كلية الحاسبات والمعلومات «رياضة» 342 درجة

وجاءت الحدود الدنيا للمجموعة الأدبية على النحو التالي:

كلية الآثار 326 درجة

كلية الحقوق 296 درجة

كلية التجارة 292 درجة

كلية التربية «طفولة» رياض أطفال 283 درجة

كلية التربية 273 درجة

كلية الآداب 271 درجة

كلية التجارة انتساب موجه 271 درجة.