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نتيجة تنسيق كلية الطب جامعة دمياط 2022.. لطلاب شعبة علمي علوم

كتب:

عبده عبد الباري
08:28 م | الأربعاء 17 أغسطس 2022
جامعة دمياط

جامعة دمياط

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للكليات والمعاهد المختلفة، وجاء تنسيق كلية الطب جامعة دمياط 2022، من بين كليات تلك المرحلة بحد أدنى 386 درجة لطلاب شعبة علمي علوم.

تنسيق كلية الطب جامعة دمياط لعام 2022

وطبقاً لما جاء في التنسيق الخاص بالمرحلة الأولى للجامعات والمعاهد، الذي أعلنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جاء الحد الأدنى للقبول في كلية الطب جامعة دمياط، عند مستوى 386 درجة، من إجمالى 410 درجات، مجموع الدرجات النهائية لطلاب شعبة العلوم. 

الحدود الدنيا للقبول بتنسيق جامعة دمياط

وجاءت الحدود الدنيا للقبول بتنسيق بجامعة دمياط للعام الدراسي 2022/2023، للشُعبتين العلمية «علوم - رياضة» على النحو التالي:

كلية الطب 386 درجة 

كلية الهندسة 362 درجة 

كلية الحاسبات والمعلومات «رياضة» 342 درجة 

وجاءت الحدود الدنيا للمجموعة الأدبية على النحو التالي:

كلية الآثار 326 درجة 

كلية الحقوق 296 درجة 

كلية التجارة 292 درجة 

كلية التربية «طفولة» رياض أطفال 283 درجة 

كلية التربية 273 درجة 

كلية الآداب 271 درجة 

كلية التجارة انتساب موجه 271 درجة.

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بقلم عبده عبد الباري