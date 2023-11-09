التنمية المحلية تتفقد جاهزية معدات مياه الإسكندرية لاستقبال فصل الشتاء

استقبلت شركة مياه الإسكندرية لجنة وزارة التنمية المحلية، التي قامت بتفقد اصطفاف معدات الشركة بالمنطقة المركزية بمحطة شرقي، وذلك لتفقد المعدات ومدى جاهزيتها لاستقبال فصل الشتاء، وقدرتها في السيطرة على السيول ومياه الأمطار والكوارث الطبيعية والبيئية، والتدخل الفورى للسيطرة على الأزمات والطوارئ التي قد تواجه محافظة الإسكندرية.

مواجهة التحديات

وأكد المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية على جاهزية المعدات والسيارات بالشركة لمجابهة ومواجهة الأزمات والتعامل الفوري معها، والمتابعة الدورية والمستمرة لحالة الطقس والتغيرات المناخية والظروف الجوية لمواجهة التحديات التي قد تحدث أثناء هطول الأمطار الغزيرة.

جاهزية المعدات

وأشادت اللجنة برئاسة المهندس هاني عبد الوهاب مدير عام المتابعة بوزارة التنمية المحلية، ووليد مرسي مدير عام الإدارة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالمحافظة والعميد عمرو الشيخ مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة، ومحمد مصطفى مدير إدارة الأزمات والكوارث بالشركة القابضة عن امتنانها لجاهزية المعدات المصطفة بمحطة مياه شرقي، والكفاءة المهنية والفنية لدى العاملين بشركة مياه الإسكندرية.

والجدير بالذكر أن شركة مياه الإسكندرية تقوم بالمشاركة في نزح مياه الأمطار والسيطرة عليها، عن طريق نقاط التمركز الموجودة في المناطق الساخنة والعديد من المناطق المختلفة بمحافظة الإسكندرية.