وزير التنمية المحلية: 5700 مشروع تقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

قال اللواء هشام أمنة، وزير التنمية المحلية، إن مبادرة المشروعات الذكية جاءت ملبية لتوجهات دولة رئيس الوزراء والحكومة في رفع الوعي بالتغيرات المناخية، وأصبحت المبادرة الوطنية للشمرعات الذكية الخضراء نقطة انطلاق حقيقة نحو التحول الأخضر، لافتا إلى أن الحكومة تدعم تعزيز آليات عمل هذه المبادرة من أجل تغير مستدام في النمو الأخضر.

هدف النسخة الثانية من المبادرة

وأوضح آمنة خلال كلمته في حفل إعلان نتائج المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمحافظين، أنه لابد من تدريب الكوادر المحلية على مواجهة التغيرات المناخية بوعي وفكر وعلم حقيقي، لافتًا إلى أن المبادرة في نسختها الثانية شهدت أكثر من 5700 مشروع من المشروعات الخضراء والذكية وجميعها يهدف لتمكين القطاع الخاص والمرأة والمجتمع المدني لخدمة البيئة بشكل عام، لافتا إلى أن المحافظات قُسِّمَت لحصر المشروعات وعرضها على اللجان واستخرجنا 18 مشروعا من كل مجموعة للعرض على لجنة وزارة التخطيط لاختيار أنسب المشروعات التي تسهم في حل مشكلات البيئة.