مساعد وزير الخارجية الأسبق: لا توجد إرادة دولية لوقف الحرب على غزة

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق إنه من الممكن أن يحدث وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، في حالة لو كانت هناك إرادة دولية راغبة في ذلك، مشيرًا إلى أنه حسب ما نرى من حكومة الاحتلال الإسرائيلي فإن هناك تعسفا وجرائم حرب متصلة ضد المدنيين، كما أن مخطط التهجير القسري بات واضحًا.

معارك وحشية يقدم عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC» على قناة « DMC»: «نأمل ذلك مع الاتصالات التي تجريها مصر مع القادة الإقليميين والدوليين، كما تتواصل التوجهات الإقليمية العربية من أجل قمة، نأمل أن تكون لها صوت في هذه المعارك الوحشية التي يقدم عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي».

التحول أصبح ظاهرا في التوجهات الدولية الغربية

وتابع: «التحول أصبح ظاهرًا في التوجهات الدولية الغربية، حيث كان هناك مؤتمر إنساني في فرنسا، وكنا نتوقع أن يخرج منه نداء أقوى مما صدر، ولكن في جميع الأحوال هذه التحولات طالت أيضًا الشارع البريطاني والولايات المتحدة وفرنسا وباقي الدول الأوروبية».