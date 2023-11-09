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«الصحة الفلسطينية»: تلقينا أكثر من 2650 بلاغا عن مفقودين منهم 1400 طفل

كتب:

منتصر سليمان
11:49 م | الخميس 09 نوفمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إنّ الوزارة تلقت ما يزيد عن 2650 بلاغا عن مفقودين تحت الأنقاض منهم أكثر من 1400 طفل، منذ بدء العدوان الإسرائيلي، ولم تستطع الطواقم الوصول إليهم بسبب الاستهداف المؤكد وعدم توفر الإمكانيات اللازمة لرفع الأنقاض.

وأضاف القدرة خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا الاستهداف المركز كان بالتوازي معه استهداف مركز أيضا للمنظومة الصحية، حيث رصدت الوزارة تدمير 51 سيارة إسعاف، بالإضافة إلى استشهاد العشرات من الطواقم الطبية واستهداف العشرات من المؤسسات الصحية في مختلف مناطق قطاع غزة، كما خرج 18 مستشفى عن الخدمة بشكل كامل.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية: «اليوم هناك مستشفيات خرجت عن الخدمة مثل مستشفيات الأطفال والنصر للأطفال والرنتيسي والصحة النفسية، كذلك مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة ومجمع الشفاء الطبي أمامهما ساعات محدودة للتوقف عن الخدمة تماما».

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