إزالة 28 حالة تعد على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ

تمكنت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ من إزالة 28 حالة تعدٍ على مساحة 8 آلاف و560 متراً من الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، بالتعاون مع قوات الشرطة.

اتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وشدٌد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على جميع الأجهزة ومجالس المدن والوحدات المحلية والزراعة، باتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير المحاضر ضدهم وإحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق معهم لتحقيق الردع ضد المخالفين.

ووجه المحافظ، بتنفيذ الإزالات الفورية لأي تعديات أو مخالفات بناء دون تقاعس أو تهاون فور رصدها وقبل تفاقمها على أنٌ يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في غذاء سليم، لافتاً إلى متابعته المستمرة والدورية لهذا الملف الهام تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومتابعة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لها بكل حسم وشدة.

التصدي الفوري لأية حالات شروع بالتعدي على أملاك الدولة

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنّ هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وحالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.