عضو التحالف الوطني: شاحنة المساعدات الواحدة تكفي 1500 أسرة لمدة أسبوع

أعلن بنك الطعام المصري عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن دخول 98 شاحنة إلى قطاع غزة، من المساعدات التي ساهم بها البنك تحت مظلة التحالف لمساندة الأشقاء في فلسطين.

مساعدات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وأوضح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، أن الشاحنة الواحدة تكفي 1500 أسرة لمدة أسبوع إلى 10 أيام، مشيرا إلى أنها تحتوي على كميات من المواد الغذائية جافة (لحوم معلبة، فول معلب، ولبن وجبن وعسل ومياه معدنية وتمر)، مشيرا إلى انتظار دخول باقي الشاحنات خلال الأيام القادمة.

وأطلق عضو التحالف حملة إغاثة انسانية عاجلة لمساعدة أهالينا المتضررين في قطاع غزة لتوفير احتياجاتهم الأساسية من الغذاء، مشيرا إلى أن سعر كرتونة المواد الغذائية لدعم أسرة من 5 أفراد لمدة أسبوعين 400 جنيه مصري، موضحاً أنه يمكن التبرع نقديا بمضاعفات الـ10 جنيهات.

طرق التبرع لبنك الطعام

وأشار بنك الطعام إلى أنه يمكن التبرع بالزكاة والصدقات لدعم الأشقاء المتضررين في غزة من خلال الفنوات التالية:

ـ للتحصيل من المنازل: اتصل بـ16060.

ـ حساب موحد بجميع البنوك على رقم 888777.

ـ الموقع الإلكتروني وللتبرع من خارج مصر من خلال أرقام التحويلات البنكية المتاحة باستخدام أكواد التحويل الخاصة بكل بنك.

فروع بنك الطعام المصري

المقر الرئيسي التجمع الثالث.

الدقي: 50 شارع مصدق.

فرع المعادي.

فرع المنيل.

فرع المقطم.

فرع الاسكندرية.

ـ من خلال منافذ: فوري - مصاري - أمان – سداد - اوباى- Talabat- Instapay – الأهلي ممكن- Bee – خدماتى- Jumia Pay.

عن طريق خدمة: فودافون كاش، أورنج كاش، اتصالات كاش، We Pay.