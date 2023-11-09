التحالف الوطني: نستهدف إدخال 65 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة

قال طلعت عبد القوي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه منذ بداية الحرب على فلسطين، بأن يقدم التحالف دورًا إيجابيًا في هذه المرحلة لتوصيل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأضاف «عبد القوي»، في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مقدم برنامج «رسالة وطن»، المذاع عبر راديو «الراديو 9090»، أن التحالف استطاع خلال 24 ساعة أن ينظم قافلة ضخمة جدًا، ضمت 108 قاطرات محملة بـ1000 طن مواد غذائية و40 ألف بطانية و200 ألف مستلزمات طبية وأدوية فضلًا عن المياه.

مصر ساهمت بـ80% من المساعدات

وتابع، أن القافلة انتقلت إلى العريش ومعها مجموعة من الشباب المصري الذي أصر على تقديم المساعدات ومرافقة القافلة رغم صعوبة الوضع، مشيرًا إلى وجود «تلكؤ» وتعقيدات من الجانب الإسرائيلي.

وأكد، أن الدول التي تتشدق بحقوق الإنسان، ورغم ذلك قدمت نحو 20% من المساعدات فقط، أما مصر فقد ساهمت بـ80% من المساعدات بواسطة المجتمع الأهلي.

وواصل: «مصر دائما مرفوعة الرأس بشعبها وجيشها المحترم الذي يقف على الحدود ويحمي، والرئيس السيسي أعلن أنه لا للتهجير القسري للفلسطينيين، ولا للتوطين حتى لا تترك أرضهم للمحتل الإسرائيلي».

ولفت، إلى أن مصر استقبلت المصابين الفلسطينيين وقدمت لهم مساعدة على أعلى مستوى، وانتهت المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية نستهدف إدخال 65 شاحنة في اليوم إلى قطاع غزة.

وذكر أن الدبلوماسية المصرية والإعلام المصري نجحا نجاحا منقطع النظير في التعامل مع الأزمة، وكذلك المجتمع الأهلي ومصر ليست بعيدة عن الأحداث ولدينا قيادة محترمة وقوية وشريفة تحافظ على تراب هذا الوطن، مختتما تصريحاته بالتأكيد على أن ما حدث في 7 أكتوبر حرك القضية الفلسطينية.