الجمهور يشيد بأداء نور محمود في حكاية «روحي فيك»: «أبدعت»

أشاد عدد كبير من الجمهور بأداء الفنان نور محمود في حكاية «روحي فيك» من مسلسل 55 مشكلة حب المأخوذ عن كتاب الدكتور مصطفى محمود، والذي يُعرض حاليا على قناة «on».

ونشر نور محمود عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، نشر البوستر الدعائي لشخصيته وعلق عليه قائلاً: «ثابت عقل.. مسلسل روحي فيك، مسلسل 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود، إنتاج أرت ميكرز أحمد عبد العاطي، إخراج محمد لطفي، تأليف أحمد عثمان، اللهم أسألك التوفيق والنجاح والقبول».

وجاءت الإشادات بدور نور محمود في مسلسل «روحي فيك»، حيث قال أحد التعليقات: «مسلسل جامد بجد وفكرته حلوة أوي»، وعلق آخر: «فعلاً اسم على مسمى وأنت عندك ثبات انفعالي فظيع في المسلسل»، وأضاف آخر: «أبدعت ومن نجاح لنجاح إن شاء الله»، وعلق آخر قائلاً: «أداء هايل وتمثيل راقي».

أبطال حكاية روحي فيك

وتضم حكاية روحي فيك مجموعة من نجوم الفن هم:عائشة بن أحمد، نور محمود، فراس سعيد، محمد كيلاني، هلا السعيد، سمر مرسي، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام، ومجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم منذر ريحانة، حسام فياض، من إنتاج شركة للمنتج أحمد عبدالعاطي، وإشراف عام ماجد جاب الله، قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان، وإخراج الأردني محمد لطفي.