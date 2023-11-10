سلوى محمد علي تستقبل عزاء والدتها بمسجد عمر مكرم اليوم

تستقبل الفنانة سلوى محمد علي، اليوم بمسجد عمر مكرم عزاء والدتها والتي رحلت أول أمس وشيعت الجنازة من مسجد النور بالعباسية بمحافظة القاهرة.

مكان وموعد عزاء والدة سلوى محمد علي

وأعلنت سلوى محمد علي عبر حسابها الشخصي على «فيسبوك» موعد ومكان عزاء والدتها قائلة: «عزاء أمي يوم الجمعة من مسجد عمر مكرم».

سلوى محمد علي تنشر صورة لوالدتها

وكان المنتج صفي الدين محمود أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا: «إنا لله وانا اليه راجعون توفيت إلى رحمة الله والدة الصديقة سلوى محمد علي، صلاة الجنازة غدا الأربعاء بعد صلاة الظهر مسجد النور العباسية، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم».