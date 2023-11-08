توافد نجوم الفن على عزاء ليلى صديق في الشيخ زايد (فيديو)

بدأت مراسم عزاء ليلى صديق، والدة المخرج الشاب أدهم مدحت صالح، قبل قليل، داخل مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، حيث حرص عدد من نجوم الفن والإعلام على الحضور في وقتٍ مبكرًا.

وحرص الفنان مدحت صالح، على الحضور إلى عزاء والدة ابنه السيدة ليلى صديق، ليكون أول المتواجدين، كما حضر كل من الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بصحبة الفنان أيمن عزب، عضو مجلس النقابة، كما حضرت الفنانة فيدرا، والمذيعة فرح علي وآخرين.

وفاة ليلى صديق

وكانت ليلى صديق قد رحلت عن عالمنا صباح يوم الاثنين الماضي، إثر تدهور حالتها الصحية، وتم تشييع جثمانها بحضور عدد من الشخصيات العامة، منهم الفنان مدحت صالح والموسيقار عمرو سليم والفنان سامح الصريطي وغيرهم.

وقال أحد أصدقاء ليلى صديق لـ«الوطن» إنَّها توفت داخل أحد المستشفيات، إذ كانت تعاني من تليف في الرئة، نتيجة إصابتها بكورونا.