إسرائيليون يطلقون حملة «نغادر البلاد معا» للهروب من الحرب

يخطط آلاف الإسرائيليين للهروب خاصةً مع استمرار الحرب في غزة، وأطلقوا حملة على مواقع التواصل بعنوان «نغادر البلاد معا»، التي تهدف إلى سفر 10 آلاف إسرائيلي للخارج.

السفر لأكثر من 48 دولة

وأوضحت فضائية «العربية الحدث» في تقرير لها، أن الحملة عرضت مساعدتها لحاملي الجواز الإسرائيلي، السفر لأكثر من 48 دولة، للإقامة المؤقتة أو الاستقرار مع توفير فرص عمل.

وبحسب بعض تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية، فهناك الكثير ممن فضلوا الفرار، خاصة من الأسر الإسرائيلية، خوفًا على أنفسهم وذويهم، حيث كانت أبرز الدول المقترحة لمن يرغب بالمغادرة، هي قبرص واليونان.

تزايد أعداد الإسرائيليين المهاجرين

وبدأ تزايد أعداد الإسرائيليين المهاجرين، وبحسب استطلاع للرأي قامت به القناة «13 الإسرائيلية»، فإن ثلث الإسرائيلين يفكرون بالرحيل، على خلفية الأزمة السياسية التي كانت تعصف بالبلاد.