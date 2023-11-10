إجراء أول زراعة كاملة لعين في العالم.. استغرقت 21 ساعة

أعلن جراحون في نيويورك يوم الخميس إجراء أول عملية على الإطلاق لزراعة عين كاملة لشخص، استغرقت 21 ساعة.

ذكر الأطباء بمركز لانغون هيلث الطبي أن العملية الجراحية التي تعتبر جزءا من زراعة للوجه والتي بدأت منذ 6 شهور.

زراعة عين كاملة لشخص

وقال الدكتور إدواردو رودريغيز الذي قاد الفريق الجراحي «حقيقة أننا زرعنا عينا هي خطوة هائلة، وشيء نطمح إليه منذ قرون»، حسبما نقلت وكالة الأنباء «رويترز».

وجدير بالذكر أنه حتى الآن لم يستطع الأطباء من زراعة سوى القرنية، وهي الطبقة الشفافة الأمامية للعين.

حادث التعرض لتيار كهربائي

وقام آرون جيمس جندي سابق يبلغ 46 عاما من أركنسو من إجراء العملية نتيجة حادث في عمله وقد تعرض لتيار كهربائي عال أتلف الجانب الأيسر من وجهه وأنفه وفمه وعينه اليسرى.