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برنامج تدريبي مجاني لطلاب زراعة عين شمس في معهد تكنولوجيا الأغذية

كتب:

محمد أبو عمرة
02:22 م | الخميس 27 يوليو 2023
جانب من التدريب الطلابي

جانب من التدريب الطلابي

نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برنامجا تدريبيا مجانيا لعدد 121 طالبا من كلية الزراعة جامعة عين شمس، لمدة أسبوع للتدريب بأقسام ووحدات المعهد البحثية والمصانع التجريبية التابعة له.

وقال الدكتور شاكر عرفات، مدير معهد تكنولوجيا الأغذية، بمركز البحوث الزراعية إن البرنامج التدريبي يتضمن محاضرة عامة للتعرف على أقسام و وحدات المعهد البحثية.

رؤية وأهداف المعهد ورسالته في تطوير قطاع التصنيع الغذائي

وتتضمن أقسام المعهد بحوث الزيوت الزيوت والدهون وقسم بحوث اللحوم و الأسماك وقسم بحوث الحاصلات البساتنية وبحوث الأغذية الخاصة والتغذية وبحوث الألبان وبحوث المحاصيل الحقلية وبحوث الخبز والعجائن.

وأكد دكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تنمية قدرات الطلاب ورفع كفائتهم في مجال حفظ وصنيع الأغذية.

التعرف على الجديد في طرق حفظ الأغذية

ويتضمن أيضا التعرف على الجديد في طرق حفظ الأغذية لإطالة فترة صلاحيتها وكذلك التدريب على الاختبارات الكيماوية والطبيعية والميكروبيوجية والحسية التي تجرى على الأغذية لتحديد جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الأدمي، بالإضافة الى تدريب الطلاب على استخدام جميع الأجهزة المعملية بأقسام المعهد المختلفة.

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بقلم محمد أبو عمرة

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