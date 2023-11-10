12 معلومة عن السيارات الكهربائية المصرية الجديدة.. طرح فئتين قريبا

تستعد إحدى شركات القطاع الخاص المصرية، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لطرح سيارات كهربائية مصرية الصنع بالكامل خلال عام 2024.

تفاصيل السيارات الكهربائية المصرية الجديدة

وكشف الدكتور محمد الغمري، رئيس إحدى شركات القطاع الخاص العاملة على المشروع، وعضو المجلس التخصصي لبحوث النقل في «أكاديمية البحث العلمي»، وعميد كلية البحوث التطبيقية في «الأكاديمية العربية»، عن معلومات جديدة فيما يتعلق بتصنيع السيارات الكهربائية في مصر، منها سرعة السيارات، ومدى سيرها، وتكلفتها.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، 12 معلومة عن السيارات الكهربائية في مصر، حسبما كشف «الغمري»، كالآتي:

موعد طرح السيارة الكهربائية في السوق

1- طرح سيارتين كهربائيتين مصريتين خلال 8 أشهر في الأسواق.

2- السيارة ستعمل ببصمة وجه صاحبها أو عبر «أبليكشن».

3- نسبة التصنيع المحلي لها 80%.

سعر ومدى السيارات الكهربائية الجديدة

4- سرعة أول سيارة 60 كيلو متر، ومداها الحركي 100 كيلو بسعر 150 ألف جنيه.

5- سرعة السيارة الثانية 80 كيلو ومداها 200 كيلو متر بسعر 200 ألف جنيه.

6- تشحن السيارة بالكامل للعمل خلال ساعتين فقط.

7- نستهدف إنتاج سيارات للاستخدام الشخصي وبديلة للتوكتوك.

8- نستهدف إنتاج 5 آلاف سيارة في الشهر بنهاية عام 2024.

9- نخطط لزيادة سعة الإنتاج لتصبح 20 ألف سيارة مستقبلاً.

10- نخطط لإنتاج سيارة بسرعة 160 كيلو متر في الساعة.

11- نخطط لتصنيع سيارات «جامبو» كهربائية.

12- نخطط لإنتاج سيارات للنظافة في المستقبل.