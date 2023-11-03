أسعار السيارات الكهربائية في مصر.. «لو عاوز تشتري عربية»

تحظى أسعار السيارات باهتمام عدد كبير من المواطنين خاصة الكهربائية منها، حيث يرغب الكثير في اقتناء سيارات كهربائية لأنها منخفضة في تكلفة التشغيل ويمكن شحنها في أي وقت، كما أن السيارات تساعد المواطنين في قضاء المشاوير والذهاب للعمل دون حمل عناء المواصلات.

وترصد «الوطن» في السطور التالية مواصفات وأسعار السيارات الكهربائية في مصر 2023، بسعر أقل من 2 مليون جنيه، وفقاً لآخر تحديثات أسعار سوق السيارات الجديدة في مصر.

أفضل 5 سيارات كهربائية

- سيارة BYD Song Plus EV 2023 بي واي دي سونج بلس موديل 2023 جديدة، كهربائية، بقوة 218 حصانا وعزم 330 حصانا، وناقل حركة أوتوماتيك،عجلات سبائكية 19 بوصة، سقف بانورامي، زجاج معتم للخصوصية، شنطة كهربائية، مقاعد كهربائية أمامية، تدفئة وتهوية للمقاعد الأمامية، ومكيف هواء أتوماتيكي مع فتحات تهوية خلفية، مثبت سرعة متكيف، مساعدة على البقاء بحارة المرور، التعرف على علامات المرور، بالإضافة الي كاميرات محيطية الرؤية، ركن أتوماتيكي، مدى السير للشحنة الواحدة 605 كيلومترات، وتأتي هذه السيارة بسعر مليون و575 ألف جنيه.

- سيارة HONDA ENS1 FULL ELECTRIC جديدة، كهربائية، ناقل حركة أوتوماتيك، مدى السير للشحنة الواحدة 530 كيلو، لون أبيض، مكيف هواء ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، وتأتي هذه السيارة بسعر ميلون و500 ألف جنيه.

- سيارة Tesla Model 3 2023 تسلا موديل 2023 جديدة، كهربائية، لون أزرق داكن، قوة 325 حصانا وعزم 420 حصانا، وناقل حركة أوتوماتيك، عجلات سبائكية 19 بوصة، شاشة باللمس 15 بوصة، مثبت سرعة متكيف، بالإضافة إلى نظام أتوماتيكي للبقاء بالحارة المرورية، تجهيز شحن كهربائي فائق، مدى السير للشحنة الواحدة 491 كيلو، وتأتي هذه السيارة بسعر مليون و950 ألف جنيه.

سيارات كهربائية للبيع

- سيارة فولكس فاجن ID.4 CROZZ 2023 جديدة، كهربائية، لون رمادي داكن، ناقل حركة أوتوماتيك، بها تكيف ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مدى السير للشحنة الواحدة 550 كيلو، وتأتي هذه السيارة بسعر ميلون جنيه.

- سيارة Honda e:NS1 2023 هوندا جديدة موديل 2023، كهربائية، بقوة 182 حصانا وعزم 310 أحصنة، ودفع أمامي، وناقل حركة أوتوماتيك، مدى السير للشحنة الواحدة 550 كيلو، وتأتي هذه السيارة بسعر 950 ألف جنيه.