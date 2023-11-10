صدقي صخر يكشف سر إتقانه اللغة العربية الفصحى في مسلسل «صوت وصورة»

حقق الفنان صدقي صخر، نجاحا من خلال مشاركته فى مسلسل «صوت وصورة»، بطولة الفنانة حنان مطاوع، الذي يقدم من خلاله شخصية المحامي لطفى عبود.

صدقي صخر يكشف كواليس مسلسل «صوت وصورة»

قال الفنان صدقي صخر لـ«الوطن»، إن المحامي لطفي عبود، له طابع خاص وشخصيته التي تحتوي على كثير من التفاصيل جعلته مميزا.

وتابع «صخر» بأنه شاهد كثيرا من المحامين قبل تحضيره للشخصية، وشاهد عددا من المرافعات، ولم يتبع شخصية محام بعينه، لكنه أخذ تفاصيل بسيطة، وجعل لـ لطفي عبود شخصيته الخاصة.

وعن اللغة العربية الفصحى التى ظهر بها المحامي لطفي عبود في مرافعاته، قال الفنان صدقي صخر، إنه لم يواجه صعوبة في هذا الأمر لأنه بفضل والده كان يطلع على كتب منذ صغره وهذا جعل لغتة العربية قوية.

مسلسل «صوت وصورة»

يذكر أن مسلسل «صوت وصورة» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم حنان مطاوع وصدقي صخر وعمرو وهبة ووليد فواز، من إخراج محمود عبد التواب.