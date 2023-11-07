صدقي صخر يكشف كواليس شخصية لطفي عبود في «صوت وصورة»

قال الفنان صدقي صخر، إن شخصية لطفي عبود في مسلسل «صوت وصورة»، عبارة عن محامي من الشارع، وله شخصيته وتركيباته الخاصة، فهو إنسان وأب له طفل، ويمتلك منزلا في الريف.

صدقي صخر يتحدث عن شخصية عبود في مسلسل صوت وصورة

وأضاف صدقي صخر خلال لقائه مع Cbc في برنامج it’s show time, أن لطفي عبود ليس شخص يمارس مهنة المحاماة، ولكن يرى أن العدل أساس الملك، وعندما يرى إنه ليس هناك عدالة يتوقف عن العمل.

وقالت النجمة حنان مطاوع؛ أن شخصية رضوى، متواجدة في الشارع المصري، «في أي مكان هتلاقيها في الميكروباص وفي أي مصلحة حكومية وغيرها».

صدقي صخر يتحدث عن التعاون مع حنان مطاوع

وأضافت حنان مطاوع، أنها كانت حريصة على أن يكون شكلها مثل جميع السيدات بدون "ميك أب" ولا تكن ملفتة حتى تتناسب مع النسيج العام للشارع.

وعن التشابه بينها وبين رضوى قالت حنان: هي أبسط بكتير، ولكن ليست شبهي، أنا صاحبة طموح وأفكار، ولدي روح المغامرة عكسها تمامًا.