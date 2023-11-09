صدقي صخر يروج لـ«صوت وصورة»: كلنا مشتبه فيه لا أستثني أحدا

روج الفنان صدقي صخر، لأحداث مسلسل صوت وصورة، ونشر عدة صور عبر حسابه من المسلسل الذي حقق رواجا كبيرا خلال الأيام الماضية، بسبب إثارة أحداثه.

صدقي صخر بطل مسلسل صوت وصورة

وكتب «صخر» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «كلنا مشتبه فيه لا أستثني أحدا».

كانت الحلقة السابعة عشر من مسلسل صوت وصورة على اتفاق نجلاء بدر مع ابنيها على تشويه سمعة رضوى «حنان مطاوع» عبر السوشيال ميديا.

وحدث ذلك بعد تسريب فيديوهات مراد مكرم مع نساء أقام معهن علاقات، واتهمت نجلاء بدر حنان مطاوع ومحاميها، بتسريب هذه الفيديوهات.

صوت وصورة من بطولة حنان مطاوع

مسلسل صوت وصورة من 30 حلقة، وهو من بطولة حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبه، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب «توبة»، ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ويجري عرضه على قناة dmc ومنصة watch it.