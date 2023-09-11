صدقي صخر محامي في مسلسل «صوت وصورة» مع حنان مطاوع

نشر صدقي صخر، على صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية، صورة له من كواليس تصوير مسلسل «صوت وصورة» والذي بدأ تصوير دوره فيه منذ أيام.

ويقدم صدقي صخر دور محامي أمام الفنانة حنان مطاوع، ويتكوّن المسلسل من 30 حلقة من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب «توبة» ومن إنتاج «أروما استديوز» للمنتج تامر مرتضى.

يُذكر أنَّ أحدث أعمال صدقي صخر كانت مسلسل ريفو الذي حقق ردود فعل إيجابية على شخصية «مروان» بعد عرضه على منصة «watch it»، مسلسل ريفو بطولة النجوم أمير عيد، صدقي صخر، ركين سعد، حسن أبو الروس، تامر هاشم، مينا النجار، سارة عبدالرحمن ومحسن محيي الدين، والمسلسل من تأليف محمد ناير ومن إخراج يحيى أسماعيل.

وخاض صدقي صخر مؤخرًا تجربة جديدة خارج مجال التمثيل، إذ شارك بالغناء مع فرقة «كهارب» في أغنيتهم الجديدة «لساني سايب»، وظهر صدقي في فيديو كليب الأغنية وهو يعزف على آلة الهارمونيكا ويصاحبها بالغناء مع فرقة «كهارب» والأغنية من كلمات وألحان يوسف عطوان، ومن إنتاج مختار السايح والفيديو كليب من تصوير وإخراج كفراوي ومونتاج سارة عبدالله.