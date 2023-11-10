إبحار 13 مركب صيد جديدة بسواحل البرلس.. «الرزق يحب الخفية»

أكد حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس بمحافظة كفر الشيخ، إبحار 13 مركب صيد جديدة بسواحل شمال البرلس، صباح اليوم الجمعة، وذلك بحثا عن الرزق في عرض البحر المتوسط.

55 ألف صياد في البرلس

وأوضح «شرابي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه مع قدوم فصل الشتاء يهل الخير الوفير علينا عقب إبحار رحلات الصيد بمياه البحر الأبيض المتوسط بسواحل البرلس، والزاخر بالأسماك المتنوعة، موضحا أن مهنة الصيد تعد من المهن الرئيسية لأغلب سكان المدن الساحلية بكفر الشيخ، حيث يعمل بها نحو 55 ألف صياد.

11 مليون جنيه تكلفة تصنيع المراكب

وأضاف أن تكلفة تصنيع مراكب الصيد التي أبحرت صباح اليوم، بلغت 11 مليون جنيه، وبعضها تم تصنيعه من الخشب وأخرى من الحديد، بعضها كبير الحجم وأخرى متوسطة، ويتراوح عدد العاملين على كل مركب بين 7 و13صيادا من أبناء البرلس.