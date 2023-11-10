«القاهرة الإخبارية»: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف شرق خان يونس

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، بتجدد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزة، وآخر يستهدف منطقة شرق خان يونس، وفق نبأ عاجل أفادت به القناة.

ويستمر طيران الاحتلال الإسرائيلي، في قصف منازل الفلسطينيين وسط قطاع غزة، على أحياء الشجاعية والزيتون وتل الهوا والشيخ رضوان والنصر ومخيم الشاطئ.

نقل المصابين إلى مجمع الشفاء الطبي ومستشفى شهداء الأقصى

ونُقل عدد من الشهداء والجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي، ومستشفى شهداء الأقصى نتيجة غارة استهدفت منزلًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واندلعت العديد من المواجهات العنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مدخل قرية الطبقة، وأطلق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين، وأصيب خلالها فلسطيني في قدمه.