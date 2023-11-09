5 مزايا لمبادرة سيارات المصريين بالخارج

قدمت وزارة المالية تسهيلات كبيرة في مبادرة سيارات المصريين بالخارج من أجل توسيع الاستفادة من المبادرة المعروفة بسيارات «زيرو جمارك»، والمخصصة للعاملين في الخارج بعقود رسمية موثقة من قبل مصر والدولة التي يعمل فيها المواطن المصري.

تمديد مبادرة سيارات المصريين 3 أشهر

وشملت التسهيلات المقدمة من وزارة المالية خلال تمديد مبادرة سيارات المصريين المقيمين بالخارج لمدة 3 أشهر بدأت من 30 أكتوبر الماضي وتنتهي في آخر شهر يناير المقبل.

تنشر«الوطن» أبرز فوائد مبادرة سيارات المصريين بالخارج وهي عدة بنود من أهمها أن تلك السيارات زيرو جمارك أي بدون أي جمارك بالإضافة إلى العديد من المزايا وهي كالتالي.

مزايا سيارات المصريين بالخارج

- أعلنت المالية أن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية الموافقة الاستيرادية الممتدة لـ5 سنوات،وتم تسريع إجراءات إصدارالموافقات لسيارات المصريين بالخارج.

- يجوز للمصريين المقيمين بالخارج اختيار أي سيارة أو استبدالها في أي وقت خلال 5 سنوات، وكذلك تخصيص لجنة دائمة بالمنافذ لتذليل أي عقبات وضمان تيسير الإفراج الجمركي لسيارات المصريين بالخارج.

- سند استحقاق على الخزانة العامة للمصريين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية.

- وحددت المالية موعدا لسداد ودائع المصريين في مبادرة سيارات زيرو جمارك في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت الاستحقاق، كما حددت لأول مرة خط ساخن يتلقى الاتصالات الدولية للرد على استفسارات المقيمين بالخارج.

- تحديث قوائم السيارات وفقاً لسنة الصنع في يناير من كل عام، وتكون العبرةة بعام الصنع في تحديد المبالغ المطلوب تحويلها في الوديعة البنكية.