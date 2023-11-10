مواعيد سحب ملفات وظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة 2023.. تبدأ غدا

يستقبل مجلس الدولة، غداً، خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، لسحب ملف وظيفة مندوب معاون مجلس الدولة من دفعة 2023، بمقر مجلس الدولة الكائن في شارع عصام الدالي بالدقي، من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.

جدول سحب الملفات

وجاء جدول سحب الملفات للجامعات كالتالي:

يوم السبت الموافق 11 نوفمبر

- جامعة القاهرة.

- جامعة السادات.

- جامعة الزقازيق.

يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر

- جامعة عين شمس.

- جامعة بنها.

يوم الاثنين الموافق 13 نوفمبر

- جامعة الإسكندرية.

- جامعة المنصورة.

- جامعة المنوفية.

يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر

- جامعة أسيوط.

- جامعة المنيا.

- جامعة بني سويف.

- جامعة الفيوم.

يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر

- جامعة سوهاج.

- جامعة أسوان.

- جامعة جنوب الوادي.

- جامعة دمياط.

- جامعة بورسعيد.

يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر

- جامعة الأزهر بنين وبنات.

يوم السبت الموافق 18 نوفمبر

- جامعة حلوان.

- جامعة طنطا.

- أكاديمية الشرطة.

- الجامعة البريطانية.

- الجامعة الألمانية.

- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

- جامعة فاروس.

يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر

شروط التقدم للوظيفة

1- التقدم للذكور والإناث.

2- ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.

3- ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في تاريخ آخر موعد لسحب الملفات.

4- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة لشغل تلك الوظيفة القضائية، طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

5- اجتياز المقابلة والاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.

6- سحب الملفات للتقديم من مقر مجلس الدولة الذي يكمن في الدقي في 3 شارع عصام الدالي.