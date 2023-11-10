«رياضة الإسكندرية» تطلق حملة تبرع بالدم للفلسطينيين في مركز شباب الأنفوشي

تنظم مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية اليوم، حملة تبرع بالدم للفلسطينيين، وتوافد الأهالي بشكل كبير على مركز شباب الأنفوشي الذي سيشهد تنظيم حملة التبرعات بعد صلاة الجمعة.

دعم الإخوة بالدم

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن دور مصر محوري وهام في القضية الفلسطينية، وهي الآن على أرض الواقع الداعم الفعلي والأقوى للقضية الفلسطينية، ومن الناحية الشعبية كل المصريين يدعمون القضية، ويؤيدون قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤيته للقضية ويقدمون الدعم بكل أشكاله لإخواننا في غزة، وفور الإعلان عن حملة التبرع بالدم لصالح ضحايا غزة، بدأ الأهالي في التوافد بكثافة على مركز الشباب.

مركز شباب الأنفوشي

وأوضحت أن مركز شباب الأنفوشي يستضيف أولى الحملات التي تقودها مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية للتبرع بالدم لصالح ضحايا غزة، وستتوالى الحملات بالتنسيق مع بنك الدم بالإسكندرية، وقد لاقت الحملة منذ الإعلان عنها قبولاً بين المواطنين، مما يشجعنا على تكرارها لدعم القضية الفلسطينية والوقوف مع مصابي غزة.