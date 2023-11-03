«مستقبل وطن»: استقبال جرحى غزة يؤكد دعم مصر للقضية الفلسطينية

قال عصام هلال عفيفي أمين عام مساعد حزب «مستقبل وطن»، إن الجهود المصرية لإغاثة الأهالي في فلسطين، تؤكد دورها المحوري في المنطقة، وخطوة إعداد مستشفيات ميدانية لاستقبال الجرحى من غزة عبر معبر رفح، يعبر عن حرص مصر على سلامة الأشقاء في فلسطين، وعبرت مصر عن رفضها القاطع للانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيين، وطالبت في أكثر من محفل الوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية.

دور مصر في حل القضية الفلسطينية

أضاف «هلال» لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية تواصل دورها التاريخي حيال القضية الفلسطينية، وخلال الفترة الأخيرة هناك تحركات من قبل القيادة السياسية على أعلى مستوى في هذا الملف، متابعا: «معبر رفح يمثل نقطة الدخول الرسمية الوحيدة إلى قطاع غزة، وهو بمثابة شريان حياة لإيصال المساعدات الدولية إلى القطاع، إذ تواجه المنطقة أزمة إنسانية هائلة، بحرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين العزل، والدولة المصرية تضع على عاتقها مسؤولية القضية الفلسطينية».

نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية

وأشاد أمين عام مساعد حزب «مستقبل وطن»، بالجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية، في دعم عملية السلام الشامل والعادل بالمنطقة، ومطالبة الدولة المصرية بالوقف الفوري لإطلاق النار لمعالجة الكارثة الإنسانية في غزة، وتوصيل المساعدات على نطاق يتناسب مع الحجم الهائل لاحتياجات سكان غزة، مشيرا إلى أن مصر لم ولن تدخر جهداً من أجل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.