أستاذ علوم سياسية: استقبال مصابي غزة يؤكد حرص مصر على دعم الفلسطينيين

قال نجاح الريس، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بني سويف، إن الدور الذي قامت به مصر خلال الأيام السابقة في إدخال المساعدات إلى غزة، واستقبال الجرحى والمصابين، يؤكد دورها المحوري في المنطقة العربية، وأنها تضع القضية الفلسطينية على أجندة الأولويات، وذلك في ظل الانتهاكات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وفي قطاع غزة على وجه التحديد.

تجهيز مستشفيات ميدانية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين

أضاف «الريس» في تصريحات لـ«الوطن» أن فتح معبررفح واستقبال المصابين والحالات الحرجة، والخطوات التي تم إتخاذها في ذلك من إنشاء مستشفيات ميدانية، وتجهيز الأطباء والمعدات على أعلى مستوى، يؤكد حرص مصر على سلامة المدنيين من الشعب الفلسطيني، وتأكيد أن مصر دورها لم يقف فقط على التواصل مع قيادات الدول للوصول إلى حل عادل في القضية الفلسطينية.

دور مصر في حل الأزمة

أشار أستاذ العلوم السياسية في جامعة بني سويف أن مصر دورها تخطى مجرد البحث عن حل إلى محرك للأحداث من حولها، وهذا ظهر في تغيير عدد من الدول وقادة البعض منها رأيهم في القضية الفلسطينية، وأصبحنا نرى البعض ينادي بحل الدولتين، والوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية.