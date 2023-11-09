«شباب الإسكندرية» تنظم يوما رياضيا وفنيا لذوي القدرات بمركز «السيوف»

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، لـ«الوطن»، إنّ مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ممثلة في «مكتب قادرون باختلاف» تنفّذ تدريبات رياضية ومشغولات فنية بمركز تنمية الفنون والإبداع بمركز شباب السيوف، ومارس ذوي الهمم الألعاب الرياضية والأنشطة الكشفية ومهارات الفنون للأشغال اليدوية.

رفع المستوى البدني

وأضافت الشريف، أّن ذلك يأتى في إطار اهتمام الدولة بشريحة ذوي القدرات والهمم، وفي ضوء الرعاية والاهتمام الكبير على جميع المستويات لتلك الشريحة، لتنمية مهارات ذوي القدرات وصقلها، علاوة على تفعيل شارات الهواية والخدمات العامة ورفع المستوى البدني لديهم من خلال ممارسة الألعاب والتدريبات الرياضية، إضافة إلى تنشئة جيل جديد يهتم بالرياضة والأنشطة الكشفية.

دمجهم ذوي الهمم في المجتمع

وأوضحت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أنّ هذه الأنشطة لذوي الهمم تأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام بأبنائنا القادرين باختلاف، وتوفير كل الإمكانات لهم، ودمجهم في المجتمع.