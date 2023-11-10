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الفنان خالد النبوي يواصل دعمه لأهل غزة.. «عاشت فلسطين»

كتب:

بسمة شطا
10:58 ص | الجمعة 10 نوفمبر 2023
خالد النبوي

خالد النبوي

حرص الفنان خالد النبوي على مواصلة دعمه للشعب الفلسطيني ضد الجرائم التي تُرتكب في حقه، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال منشور شاركه مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

خالد النبوي يدعم القضية الفلسطينية

شارك الفنان خالد النبوي، جمهوره بصورة  مكتوب عليها اسمه ويلتف حوله شال فلسطين، وعلق عليها قائلًا: «يتشرف الاسم والإنسان أنّ يتزين برمز النضال لأعظم إنسان على وجه الأرض الآن.. عاشت فلسطين وتحيا الأم الفلسطينية.. وهذا أضعف الإيمان».

الوسط الفني يدعم الشعب الفلسطيني 

يذكر أنّ هناك الكثير من الفنانين الذين يواصلون بشكل مستمر دعم الشعب الفلسطيني، من بينهم شيريهان ومحمد سلام وراغب علامة ونبيل الحلفاوي وكنده علوش وحلا شيحا وغيرهم.

 

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بقلم بسمة شطا