«تضامن كفر الشيخ»: برنامج لإعداد مدربين قادرين على تثقيف المواطنين بشأن الانتخابات

عقدت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، برنامجا لإعداد مدربين من مديرية التضامن الاجتماعي والإدارات الاجتماعية قادرين على التثقيف الانتخابي، بالإضافة إلى تدريب الرائدات الاجتماعيات على التثقيف الانتخابي في المراكز والقرى.

إعداد مدربين قادرين على التثقيف الانتخابي

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وتحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبحضور وإشراف الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ.

وتم تقسيم المتدربات من الرائدات إلى مجموعات حسب المراكز، وتم تدريبهن من المدربين على التثقيف الانتخابي ليكن قادرات على توعية المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة.

521 رائدة على مستوى محافظة كفر الشيخ

ووصل عدد الرائدات إلى 521 رائدة على مستوى محافظة كفر الشيخ، وما زال العمل جاريا لزيادة الأعداد لتغطي كافة أنحاء قرى المحافظة، لضمان وصول التوعية لجميع سكان القرى والنجوع بالمحافظة.

وأشادت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، بأهمية هذا البرنامج، خاصة في الفترة القادمة لتهيئة المجتمع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، لما للرائدات الاجتماعيات من دور توعوي هام على أرض الواقع، مشيرةً إلى أنّه كان لا بد من هذا البرنامج لتوعية المرأة بالمشاركة في الانتخابات.